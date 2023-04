12 bars 12 groupes Quartier Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

12 bars 12 groupes Quartier Wazemmes, 20 mai 2023, Lille. 12 bars 12 groupes Samedi 20 mai, 20h00 Quartier Wazemmes Entrée libre Salut les flonflons !

La soirée « 12 bars, 12 groupes » de Wazemmes

l’accordéon ça vous parle ? ??

Le principe est simple : pendant toute une soirée, une

douzaine de bars et spots wazemmois accueillent des

groupes de musique. A vous de choisir si vous voulez

les enchaîner ou en choisir un seul sur les douze et

vous poser.??? Un événement en partenariat avec l’Union

Commerciale de Wazemmes Centre. ? 12 bars, 12 groupes

? 20 mai 2023

? Bars & Maison Folie Wazemmes ▶ Les bars :

☑ La Réserve

☑ La Nouvelle Aventure

☑ Les Sarrazins

☑ Le Relax

☑ L’Absurde

☑ Les Tilleuls

☑ Le Cheval Blanc

☑ Chez Madeleine

☑ Le W

☑ La Popote

☑ Chez Ben

☑ Maison Folie Wazemmes Quartier Wazemmes Place de la Nouvelle Aventure Lille Lille 59000.0 Wazemmes Nord Hauts-de-France Métro Gambetta Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T20:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:59:00+02:00

2023-05-20T20:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:59:00+02:00 droits réservés

