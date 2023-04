La Louche d’Or Quartier Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

La Louche d’Or Quartier Wazemmes, 1 mai 2023, Lille. La Louche d’Or Lundi 1 mai, 15h00 Quartier Wazemmes Gratuit Plus qu’un festival, une fête, un concours, La Louche d’Or nous invite à participer activement au croisement de nos sensibilités artistiques, culinaires et culturelles respectives. Comme (presque) chaque année, ce 1er mai sera l’occasion de découvrir des artistes internationales·aux, de vivre le festival de l’intérieur, de partager vos savoir-faire et pourquoi pas remporter le trophée tant attendu, qui sait ? Pour ses 23 ans, la Louche ne perd pas ses habitudes festives aux sons de fanfares, de groupes et d’artistes aux influences et aux sonorités aussi éclectiques qu’entraînantes. Sans oublier sa programmation de spectacles pour petits et grands. Different year, same soup, enfin pas vraiment les mêmes puisqu’on attend bien sûr tout plein de nouvelleaux candidat·es avec leurs meilleures recettes aux petits oignons. En famille, entre ami·e·s, venez dès 15h goûter les soupes de vos voisin·e·s, ou proposez votre propre recette à la dégustation, qui sait… Peut-être s’inscrira-t-elle dans les annales de la Louche d’Or ? Quartier Wazemmes Place de la Nouvelle Aventure Lille Lille 59000.0 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@attacafa.com »}] Métro Gambetta Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

