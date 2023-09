SOIRÉE FOOD TRUCK Quartier Teyssier – marché couvert Bitche, 30 septembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

La ville de Bitche accueille, pour la première fois, un rassemblement de food trucks !

De nombreux food trucks seront présents et vous proposeront des cuisines variées, allant des spécialités locales, jusqu’aux saveurs du monde ! De quoi ravir toutes les papilles !

Food Truck salé :

– Friterie CH’TI Caloute (spécialité du Nord)

– Ma Karu Food (Antillais)

– Les saveurs du Maroc (Marocain)

– Banh mi de véro (Vietnamien)

– Belle Taco (Mexicain)

– le Jenny’s Food (Américain)

Food Truck sucrée :

– La bonumeur (gaufres)

Brasseurs :

– La brasserie du Septénaire

– Brasserie Uberach

Les Ga’coustiques, groupe festif folk, animera la soirée avec un concert rythmé.

Une soirée détendue et conviviale vous attend !. Tout public

Samedi 2023-09-30 17:00:00 fin : 2023-09-30 23:00:00. 0 EUR.

Quartier Teyssier – marché couvert rue du Général Stuhl

Bitche 57230 Moselle Grand Est



For the first time, the town of Bitche is hosting a gathering of food trucks!

Numerous food trucks will be on hand to offer a variety of cuisines, from local specialities to flavours from around the world! Something for every taste bud!

Savory food trucks :

– Friterie CH’TI Caloute (Northern speciality)

– Ma Karu Food (West Indian)

– Les saveurs du Maroc (Moroccan)

– Banh mi de véro (Vietnamese)

– Belle Taco (Mexican)

– jenny’s Food (American)

Sweet food truck :

– La bonumeur (waffles)

Brewers :

– La brasserie du Septénaire

– Uberach Brewery

Les Ga’coustiques, a festive folk group, will liven up the evening with a rhythmic concert.

A relaxed, convivial evening awaits you!

Por primera vez, Bitche organiza un encuentro de camiones de comida

Un gran número de camiones de comida ofrecerán una gran variedad de platos, desde especialidades locales a sabores del mundo Para todos los gustos

Camión de comida salada :

– Friterie CH’TI Caloute (especialidad nórdica)

– Ma Karu Food (Antillas)

– Les saveurs du Maroc (marroquí)

– Banh mi de véro (vietnamita)

– Belle Taco (Mexicana)

– jenny’s Food (americana)

Camión de comida dulce :

– La bonumeur (gofres)

Cerveceros :

– La brasserie du Septénaire

– Cervecería Uberach

Les Ga’coustiques, un grupo de folk festivo, amenizará la velada con un concierto rítmico.

Le espera una velada relajada y distendida

Die Stadt Bitche empfängt zum ersten Mal ein Treffen von Foodtrucks!

Zahlreiche Foodtrucks werden anwesend sein und Ihnen verschiedene Küchen anbieten, von lokalen Spezialitäten bis hin zu den Geschmäckern der Welt! Da ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Salzige Food Trucks :

– Friterie CH’TI Caloute (Spezialität aus dem Norden)

– Ma Karu Food (von den Antillen)

– Les saveurs du Maroc (Marokkaner)

– Banh mi de véro (Vietnamesisch)

– Belle Taco (Mexikanisch)

– jenny’s Food (Amerikanisch)

Süßer Food Truck :

– La bonumeur (Waffeln)

Brauereien :

– La brasserie du Septénaire (Brauerei des Septeuers)

– Brauerei Uberach

Les Ga’coustiques, eine festliche Folkgruppe, wird den Abend mit einem rhythmischen Konzert gestalten.

Ein entspannter und geselliger Abend erwartet Sie!

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU PAYS DE BITCHE