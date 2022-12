Bal des rois quartier Terrenoire, Saint-Étienne (42)

Bal des rois
Samedi 14 janvier 2023, 20h00
quartier Terrenoire, Saint-Étienne (42)
avec Ascahire et Crêt de Folk & Co

3, Espace Christian Bail
quartier Terrenoire, 42100 Saint-Étienne, France

4 heures de bal sur le grand parquet de la salle de Terrenoire ! De 20h jusqu'après minuit.
Galette des rois artisanale en échange du ticket d'entrée.

à 20h : Crêt de Folk & Co
à 22h : Ascahire

Spécialité d'altitude, musique rustique résistante au froid, vigoureuse, acidulée, qui agace les jambes mais délicieuse à danser…

Lieu: quartier Terrenoire, Saint-Étienne (42)
Adresse: 3, Espace Christian Bail quartier Terrenoire, 42100 Saint-Étienne, France

