Spectacles de rue – Festival les Renc’Arts Quartier Ste-Marguerite, Pornichet Pornichet, 1 août 2023, Pornichet.

Spectacles de rue – Festival les Renc'Arts Mardi 1 août, 21h11 Quartier Ste-Marguerite, Pornichet Gratuit sans inscription

La programmation du troisième mardi des Renc’Arts. Cette semaine on vous emmène au bord de la mer ! ?

Mardi 1er août – Quartier Sainte-Marguerite :

? 20h45 – Départ Av. des Pins : Cie Adhok, Qui-Vive – Déambulation théâtrale et chorégraphique / 1h, tout public

https://rencarts.fr/cie-adhok

? 21h20 – Rond-Point de la Poste : Patrice de Benedetti, Vous êtes ici – danse et texte / 40 min, dès 6 ans

https://rencarts.fr/patrice-de-benedetti-0

? 21h30 – Amphimer : Cie Le Grand O, Nanabozho – Danse acrobatique chantée / 35 min, tout public

https://rencarts.fr/cie-le-grand-o

? 22h15 – Congrigoux : Camille Judic, Peau d’ me – danse aérienne / 25 min, tout public

https://rencarts.fr/camille-judic-0

? 22h30 – Square Bexbach : Cie La Dépliante, Fidji – Conte absurde acrobatique / 59 min, dès 10 ans

https://rencarts.fr/cie-la-depliante

Gratuit.

Gratuit.

Quartier Ste-Marguerite, Pornichet avenue du littoral pornichet Pornichet 44380 Sainte-Marguerite Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-08-01T21:11:00+02:00 – 2023-08-01T23:33:00+02:00

©BrunoMaurey ©delphine camili ©PukSamia ©steven helias