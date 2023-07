Portraits fantômes – Mickaël Phelippeau quartier St-Michel, en appartements – Bordeaux centre Bordeaux, 7 juin 2024, Bordeaux.

Mickaël Phelippeau

ven. 7, Sam. 8 & dim. 9 juin (horaires & parcours à retrouver bientôt)

env. 120 min – tout public

Que peut-on saisir de la vie et du caractère d’une personne lorsque l’on occupe son logement et passe quelques jours seul au milieu de ses objets quotidiens ? Comment, ensuite, démêler la réalité de la fiction pour composer, avec pour seuls outils son corps et une caméra, un portrait dansé de cette personne ? L’art du portrait, et donc de la rencontre, est le coeur de la démarche de Mickaël Phelippeau : sauf qu’ici, à la différence de ses Bi-portraits, la rencontre n’intervient qu’une fois le portrait réalisé. Dans le cadre du festival Chahuts, Mickaël Phelippeau investit le quartier Saint-Michel pour une nouvelle série de Portraits fantômes : des portraits fantasmés (les deux mots ont après tous la même racine) qui sont aussi des autoportraits en creux, et qui offrent une émouvante rencontre avec l’altérité.

en coréalisation avec Chahut s – festival art de la parole et espace public, du 6 au 15 juin2024

quartier St-Michel, en appartements – Bordeaux centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T22:00:00+02:00

2024-06-09T20:00:00+02:00 – 2024-06-09T22:00:00+02:00

