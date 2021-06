Quartier solidaire jeunes 0-25 Sport Quartier Valdegour, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nîmes.

Quartier solidaire jeunes 0-25 Sport

du samedi 10 juillet au samedi 14 août à Quartier Valdegour

Des animations et activités sportives seront proposer aux jeunes du quartier Valdegour-Pissevin durant tout l’été 2021.Dans un premier temps pour favoriser la cohesion social et le lien, pratiquer une activité physique. Mais aussi pour travailler sur la confiance et le respect envers soi et envers l’autre.De nombreuse activitées multisport (initiation) seront proposer et encadrer par des animateurs socio-culturel.

Entrée libre, pas de participation financière demander

Quartier Valdegour 9 place thales 30900 Nîmes Nîmes Valdegour Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T19:00:00;2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T19:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T19:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T19:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T19:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T19:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T19:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T19:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T19:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T19:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T19:00:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T19:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T19:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T19:00:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T19:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T19:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T19:00:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T19:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T19:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T19:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T19:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T19:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T19:00:00