Pornichet Spectacles de rue – Festival les Renc’Arts Quartier Saint-Sébastien Pornichet, 25 juillet 2023, Pornichet. Spectacles de rue – Festival les Renc’Arts Mardi 25 juillet, 21h11 Quartier Saint-Sébastien Gratuit sans inscription Let’s go pour le deuxième mardi des Renc’Arts ! Mardi 25 juillet – Quartier St-Sébastien :

? 21h11 – Eglise St-Sébastien : Cie du Petit Théâtre de Pain avec Le Grand Bancal – théâtre et musique, cabaret / 1h30, tout public

rencarts.fr/cie-du-petit-theatre-de-pain

? 21h11 – Ancienne école Jean-Macé : Cie Les Bonimenteurs avec Michel, deux fois – théâtre déambulatoire / 50 min, dès 12 ans

rencarts.fr/les-bonimenteurs

? 21h20 – Point jeunes : Cie 1Watt avec Nouvelles de Noone – déambulation surréaliste / 50 min, tout public / spectacle adapté LSF

rencarts.fr/cie-1watt ? 22h20 – Ancienne école Jean Macé : Cie Bancale avec Le Membre Fantôme – Cirque / 45 min, dès 8 ans

rencarts.fr/cie-bancale ? 22h30 – Jardin résidence Av. du Gris : Cie Les Bonimenteurs, Les Lecteurs Publics – Lecture / 50min

rencarts.fr/les-lecteurs-publics ? 22h45 – parking Prévert : Cie Stoptoï, Loop – Concert jonglé / 50 min, dès 6 ans

rencarts.fr/cie-stoptoi Retrouvez la prog de cette soirée en détails sur le site internet : rencarts.fr

2023-07-25T21:11:00+02:00 – 2023-07-25T23:30:00+02:00

