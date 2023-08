Visite commentée Quartier Saint Pierre Quartier Saint Pierre Mons Catégories d’Évènement: Mons

Var Visite commentée Quartier Saint Pierre Quartier Saint Pierre Mons, 16 septembre 2023, Mons. Visite commentée Quartier Saint Pierre 16 et 17 septembre Quartier Saint Pierre Notre association organise des visites commentées

Elles vous feront découvrir & vous donnerons des explications sur les origines & les connaissances acquises des différents sites du quartier St Pierre (Dolmen de Riens, Chapelle & Oratoire St Pierre) Quartier Saint Pierre 1050 chemin de Riens 83440 Mons Mons 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0607452827 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Philippe Patriarche Détails Catégories d’Évènement: Mons, Var Autres Lieu Quartier Saint Pierre Adresse 1050 chemin de Riens 83440 Mons Ville Mons Departement Var Lieu Ville Quartier Saint Pierre Mons latitude longitude 43.7001;6.727042

Quartier Saint Pierre Mons Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mons/