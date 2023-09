Cet évènement est passé Déambulation de « l’homme canette » à Bordeaux Quartier Saint-Michel Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Déambulation de « l’homme canette » à Bordeaux Quartier Saint-Michel Bordeaux, 15 septembre 2023, Bordeaux. Déambulation de « l’homme canette » à Bordeaux 15 et 16 septembre Quartier Saint-Michel Prix libre. Entrée libre. Cette idée de remise en valeur de nos déchets est une démarche, non seulement écologique et économique, mais surtout un élan de résistance face à l’hyper consommation de notre société. Voilà pourquoi l’on voit plusieurs artistes contemporain se saisir de cette démarche : Quand il est vidé de son contenu, se fait jeter comme un déchet sur la voie publique, pour finir à la poubelle. Nous réhabilitons et attribuons aux déchets un nouveau destin plus expressif. L’apparition d’hommes canettes sur la voie publique provoquent avec le passant une interaction. D’étonnement, d’émerveillement, de crainte. Pour le performeur, quand il arpente un territoire urbain, son action avec le passant se vit qu’au moment où elle se présente. Les hommes canettes même s’ils font des actes sans paroles, font beaucoup de bruit ; Quand ils secouent leurs Canettes comme des Écailles pour manifester leur joie, quand ils s’immobilisent comme s’ils s’étaient endormis, quand ils se rapprochent entre eux comme si petit homme canette cherchait refuge et protection auprès de Grand homme canette. Cette gestuelle d’hommes canettes rappelle celle d’animaux entrevus au Zoo ou à la télévision ou dans certains contes que nos parents, grands parents, grands frères ou grandes sœurs, nos instituteurs nous racontaient quand nous étions enfants. Quelquefois 1 homme canette interrompt sa marche, fait signe à l’autre avec des mouvements dansés. L’autre lui répond sur le même mode, se met en branle, une sorte de danse dont émane une intensité suggestive qui embarque le passant vers un ailleurs. Puis les 2 homme canettes interrompent leur danse et reprennent leur marche, s’installent dans des postures immobiles comme s’ils s’imaginaient pouvoir réussir à se faire oublier en croyant que le passant va les confondre avec le mobilier urbain. Voilà ce qui anime notre démarche, en mettant sur pied ce projet. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à la déambulation de l’homme canette : un prémice de ce qui vous attend lors du festival FIAP qui se tiendra le 21 et 22 septembre 2023. Quartier Saint-Michel 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T16:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00 ©CieMALOBA Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Quartier Saint-Michel Adresse 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Quartier Saint-Michel Bordeaux latitude longitude 44.841225;-0.580036

Quartier Saint-Michel Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/