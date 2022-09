Balade théâtrale et architecturale « Merveilles et Mystères de Marseille » : la générale ! Vendredi 14 octobre, 15h00 Quartier Saint-Mauront

Inscription obligatoire :

Balade théâtrale et architecturale « Merveilles et Mystères de Marseille » : la générale ! Les acteurs, l’architecte et l’urbaniste du « Saint-Mauront Express » vous embarquent pour leur répétition générale : découvrez autrement le quartier de Saint-Mauront, et en avant-première ! Plus qu’une balade urbaine, le parcours et les arrêts vous feront vivre une expérience immersive à la fois historique, architecturale, sociologique et artistique.

Découvrez une histoire du logement social et un projet d’habitat participatif, l’évolution et la vie du quartier, et bien d’autres thèmes et surprises grâce à l’interprétation des acteurs et les commentaires d’un guide conteur marseillais, d’une architecte et d’un urbaniste. La balade sera conclue autour d’un moment convivial. Conception et mise en scène : Texte Hors Contexte & Visite Massalia

Avec la Compagnie Duanama, Amandine Car (architecte), Etienne Ballan (urbaniste)

Produit par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur Informations pratiques : Vendredi 14 octobre de 15h à 18h

Départ de la balade : 26 rue Félix Pyat, Marseille 3e

Gratuit

Nombre de places limité, réservation obligatoire :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-theatrale-et-architecturale-merveilles-et-mysteres-de-marseille-427779318457

