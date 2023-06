Circuit « Les ganteries du quartier Saint-Laurent de Grenoble ». Quartier Saint-Laurent de Grenoble. Grenoble, 16 septembre 2023, Grenoble.

Circuit « Les ganteries du quartier Saint-Laurent de Grenoble ». Samedi 16 septembre, 10h00 Quartier Saint-Laurent de Grenoble. Pas d’inscription nécessaire

Plus d’une demi-douzaine de fabriques de gants seront évoquées dans cette visite du quartier Saint-Laurent, certaines sont parmi les plus anciennes, avec Xavier Jouvin le rénovateur de la ganterie grenobloise, et d’autres plus récentes, avec parfois des origines napolitaines.

Quartier Saint-Laurent de Grenoble. 78, Quai Perrière, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 64 09 65 16 Peu de personnes, aujourd’hui, savent que Grenoble était la capitale mondiale du gant, sa spécialité est un gant fin en peau de chevreau. Au XIXe siècle, l’essor est dû à l’invention de Xavier Jouvin qui introduit en 1834 des tailles et une main de fer, ce qui décuple la productivité et la qualité des gants. parking à proximité

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

