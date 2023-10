TALENÇAISES INSPIRANTES Quartier Saint Genès Talence, 9 novembre 2023, Talence.

TALENÇAISES INSPIRANTES 10 – 26 novembre Quartier Saint Genès Tout public

Vous retrouverez des portraits de l’exposition « Talençaises inspirantes » dans plusieurs commerces du quartier. Scannez le QR code et installez-vous pour écouter le témoignage audio de ces femmes aux parcours inspirants.

Organisé par la Porte de Talence, association des commerçants, artisans, professions libérales et prestataires de services en partenariat avec la Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Quartier Saint Genès Saint Genès, 33400 Talence Talence 33400 Saint Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T00:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:59:00+01:00

2023-11-26T00:00:00+01:00 – 2023-11-26T23:59:00+01:00