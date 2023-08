Exploration des monuments emblématiques et du patrimoine remarquable avec un guide-conférencier de ce quartier ! Quartier Saint-Esprit Hendaye, 17 septembre 2023, Hendaye.

Découverte des monuments emblématiques et du patrimoine remarquable, en compagnie d’un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.

Quartier Saint-Esprit Place de la République, 64700 Bayonne Hendaye 64700 Centre-Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 46 60 34 »}] Autour de la gare de Bayonne, sur la rive nord de l’Adour, le quartier Saint-Esprit est relié au centre historique par le pont éponyme. Quartier d’avenir, et qui fait partie des meilleurs quartiers de Bayonne, Saint-Esprit garde de son passé de commune autonome une identité forte et une atmosphère de village. Berceau des chocolateries bayonnaises, le quartier Saint-Esprit est riche d’une longue histoire. On y trouve notamment la citadelle Vauban et la synagogue de la ville. Il a pour attrait la vue imprenable qu’il offre sur le vieux Bayonne, de l’autre côté de l’Adour. Le quartier abrite également deux cinémas, la galerie d’art contemporain de l’Atalante, et plusieurs restaurants réputés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

