Le Nouveau Printemps Quartier Saint Cyprien Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Nouveau Printemps Quartier Saint Cyprien, 2 juin 2023, Toulouse. Le Nouveau Printemps 2 juin – 2 juillet Quartier Saint Cyprien Weekend d’ouverture gratuit. Puis entrée au tarif réduit pour les expositions au musée des Abattoirs, à la Chapelle Saint-Joseph de la Grave et à la Galerie Le Château d’Eau. Entrée libre pour les autres lieux d’exposition. Au programme, des propositions artistiques portées par une trentaine d’artistes de disciplines et générations différentes. Les oeuvres s’invitent dans des lieux emblématiques du quartier, dans l’espace public mais aussi dans des lieux plus insolites et bouleversent nos habitudes en questionnant notre rapport à l’habitat, au vivre-ensemble et au vivant sous toutes ses formes. Retrouvez l’intégralité du programme et des visites en LSF, avec Souffleurs d’images ou «Au-delà du regard» sur le site internet du Nouveau Printemps. Quartier Saint Cyprien Quartier Saint Cyprien, 31300, Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T12:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-07-02T12:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00 villes pour tous exposition ©Damien Aspe

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quartier Saint Cyprien Adresse Quartier Saint Cyprien, 31300, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Quartier Saint Cyprien Toulouse

Quartier Saint Cyprien Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Le Nouveau Printemps Quartier Saint Cyprien 2023-06-02 was last modified: by Le Nouveau Printemps Quartier Saint Cyprien Quartier Saint Cyprien 2 juin 2023 Quartier Saint Cyprien Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne