« Le Chemin des Artistes » – ARTISTIC’ Samedi 16 septembre, 09h00 Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye Entrée libre sur inscription

ARTISTIC’ est une association de bénévoles artistes ou artisans de métiers d’’art, souhaitant partager avec le plus grand nombre, la passion de l’art et des métiers d’art.

Depuis 2008, l’association accueille environ 180 artistes avec des univers différents lors des trois événements annuels…

Lors du CHEMIN DES ARTISTES, des peintres, des sculpteurs, des céramistes, photographes, et artisans de métiers d’art, amateurs ou professionnels, exposent leurs créations à un large public en notre belle ville de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

Des milliers de visiteurs sont déjà venus découvrir, apprécier, acquérir les œuvres exposées pendant le CHEMIN DES ARTISTES.

ARTISTIC’ c’est aussi un soutien à des associations dédiées à l’enfance.

Chaque année nous organisons une animation afin de les aider dans leur lutte contre les maladies infantiles. C’est année encore c’est au profit de l’association LES VIRADES DE L’ESPOIR.

Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-Laye Rue Wauthier 78100 Saint-Germain-En-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France artisticarts78@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

