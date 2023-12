Festival Quelle éPOC 2023 Quartier Réformés et Longchamp 13001 Marseille 1er Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Circuit d’ateliers et de commerces avec des vernissages, parcours artistiques tout autour du quartier Réformés Longchamp pendant 3 jours..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

Quartier Réformés et Longchamp 13001

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A 3-day circuit of workshops and shops, with openings and art trails all around the Réformés Longchamp district.

Un circuito de 3 días de talleres y tiendas, con inauguraciones y recorridos artísticos por todo el barrio de Réformés Longchamp.

Rundgang durch Ateliers und Geschäfte mit Vernissagen, Kunstparcours rund um das Viertel Réformés Longchamp während drei Tagen.

Mise à jour le 2023-11-27 par Ville de Marseille