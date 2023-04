FAITES DU LIEN Quartier Quilla Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

FAITES DU LIEN Quartier Quilla, 6 mai 2023, Auterive. FAITES DU LIEN Samedi 6 mai, 14h00 Quartier Quilla C’est le quartier Quilla qui ouvre le bal SAMEDI 6 MAI dès 14h à 19h. Rendez-vous au 90 chemin de Quilla, à côté des Serres pour une apres midi « champêtre et agriculture »

Au programme : Un troc de matériel de jardinage et d’équipements sportifs pour enfants. A la découverte de l’univers du potager avec les serres Severine. Un food truck proposera des gourmandises et un stand de miel sera présent. Les élus référents des commissions extra-municipales seront présents pour échanger avec vous. L’apres midi sera ambiancée par les chants et le clavier d’Aline. Cloture en début de soirée autour d’un apéritif offert vers 19h. Prochain rendez-vous au quartier La Madeleine le samedi 27 mai. Quartier Quilla 90 chemin de quilla 31190 auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T19:00:00+02:00

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T19:00:00+02:00 fête liens

