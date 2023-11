Valorisation de soi Quartier QPV les Rottes Vendôme, 13 novembre 2023, Vendôme.

Valorisation de soi 13 novembre – 22 décembre Quartier QPV les Rottes Sur fiche de prescription

Thématique : Mise en œuvre d’un accompagnement individualisé et d’actions collectives (socio esthétique, sophrologie, conseil en image nutri santé) + Action au sein d’entreprises d’insertion professionnelle ou au Centre Culturel

Lever les freins à l’emploi en travaillant sur la présentation générale, la communication non verbale

Rompre l’isolement et ré-impulser une dynamique personnelle en participant à des ateliers collectifs

Porteurs : Association Parenthèse

Partenaires : Territoires Vendômois , Pôle emploi, ,SPS, Mission Locale, MDCS, Avade , régie de quartiers, FJT

Infos : parenthese_asso@yahoo.fr

Quartier QPV les Rottes avenue Georges Clemenceau, 41000 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T09:00:00+01:00 – 2023-11-13T16:30:00+01:00

2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T16:30:00+01:00

emploi valorisation