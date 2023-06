Festival « Ciné-Voisins 2023 » Quartier Python-Duvernois Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Festival « Ciné-Voisins 2023 » Quartier Python-Duvernois Paris, 19 juillet 2023, Paris. Festival « Ciné-Voisins 2023 » 19 – 29 juillet Quartier Python-Duvernois Entrée libre Ciné-Voisins, c’est un festival de cinéma en plein air itinérant au pied des immeubles des Portes de Paris 20e et 12e, par les habitant·e·s, pour les habitant·e·s.

8 soirées les 19-22 et 26-29 juillet, chacune en trois temps :

– 19h Visite du quartier

– 20h Buffet participatif

– 21h30 Film

Les films sont programmés par des collectifs d’habitant·e·s, quartier par quartier, au cours de séances de ciné-clubs dans les semaines qui précèdent le festival. Il y aura aussi des films réalisés par de jeunes apprentis-cinéastes du 20e.

Bienvenue à tou·te·s : le festival est gratuit !

Tout le programme sur cine-voisins.fr Quartier Python-Duvernois 10 rue Joseph Python, 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France 06 70 61 27 54 http://cine-voisins.fr https://www.facebook.com/cinevoisins Grand ensemble de logements sociaux géré par la RIVP à la porte de Bagnolet M° et Tram 3 Porte de Bagnolet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T19:00:00+02:00 – 2023-07-19T23:30:00+02:00

2023-07-29T19:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:30:00+02:00 © Cyril Badet / la fabrique documentaire Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Quartier Python-Duvernois Adresse 10 rue Joseph Python, 75020 Paris Ville Paris Lieu Ville Quartier Python-Duvernois Paris

Quartier Python-Duvernois Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival « Ciné-Voisins 2023 » Quartier Python-Duvernois Paris 2023-07-19 was last modified: by Festival « Ciné-Voisins 2023 » Quartier Python-Duvernois Paris Quartier Python-Duvernois Paris 19 juillet 2023