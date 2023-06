Balade en creux de ville – Porte de Bagnolet Quartier Python-Duvernois Paris, 15 juillet 2023, Paris.

Balade en creux de ville – Porte de Bagnolet Samedi 15 juillet, 17h30, 19h30 Quartier Python-Duvernois Gratuit/Jauge limitée à 30 personnes – Réservation recommandée (le lieu du rdv de la balade vous sera communiqué lors de la réservation) ; prévoir des tenues adaptées aux conditions météorologiques, des chaussures confortables pour la marche et de l’eau.

Balade en creux de ville à la Porte de Bagnolet

Marche collective autour de la porte de Bagnolet ; Thomas Sindicas (architecte), Stéphanie Sacquet (plasticienne) et les musiciens de Morfil partent à la rencontre du paysage de la Porte de Bagnolet.

Il sera question des spécificités du paysage, de sa construction, de sa transformation, de sa mutation au travers d’une mise en récit. Le trio de guident s’appuient sur l’histoire de ses habitant.es pour une balade sonore qui se déploie de la cité Python Duvernois jusqu’au échangeurs de Gallieni.

Les Armoires Pleines est une compagnie d’art en espace public. Son travail est de proposer des formes artistiques dans des endroits essentiellement non dédiés aux spectacles : des places de villes ou villages, des rues, des friches, des parcs ou terrains de sport, des champs ou des forêts. Les propositions prennent vie dans des paysages ruraux, urbains ou peri-urbain et interrogent les zones en transformation.

Les paysages ne sont pas seulement décors ou cadres, mais ils véhiculent aussi leur monde. Les territoires que nous habitons, les espaces que nous traversons sont en constante mutation. Le Grand Paris et ses divers chantiers en est un bel exemple, les grues qui le surplombent sont témoins des changements futurs. Nos paysages se transforment vite, parfois plus vite que le temps de créer de nouveaux repères.

Comment nous mettre en lien avec les paysages que l’on observe, que l’on traverse, dans lesquels on vit ? Une définition du « paysage » pourrait être tout ce que l’œil peut embrasser d’un seul regard. L’ oeil comme un révélateur, comme un filtre qui fait entrer le monde extérieur à l’intérieur de nous. À la vue, nous associons la parole, comment raconter un lieu, ses spécificités, son histoire. Une nouvelle image se crée alors, le paysage devient support de ces récits, il s’en charge.

—

Jauge : 30 personnes / Balade proposée 2 fois dans la journée

Durée : 1h30

En amont de la balade, des ateliers de création de cartes sensibles sont réalisés avec des enfants d’une association de la porte de Bagnolet.

Des entretiens individuels avec des familles ex-habitantes de la cité Python Duvernois auront lieu à partir du 15 juin 2023

Quartier Python-Duvernois 10 rue Joseph Python, 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France 06 70 61 27 56 http://cine-voisins.fr https://www.facebook.com/cinevoisins lesarmoirespleines@gmail.com 0769060874 Grand ensemble de logements sociaux géré par la RIVP à la porte de Bagnolet M° et Tram 3 Porte de Bagnolet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T17:30:00+02:00 – 2023-07-15T18:30:00+02:00

2023-07-15T19:30:00+02:00 – 2023-07-15T20:30:00+02:00

©Stéphanie Sacquet