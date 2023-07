Dhome – concerts et débats sous casques quartier prainet Décines-Charpieu Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Métropole de Lyon Dhome – concerts et débats sous casques quartier prainet Décines-Charpieu, 31 juillet 2023, Décines-Charpieu. Dhome – concerts et débats sous casques Lundi 31 juillet, 17h00 quartier prainet Installée dans un parc ou au cœur de la cité, La structure du DhOME peut accueillir jusqu’à 30 auditeurs et 2 artistes pour des séances musicales sous casques.

D’une durée de 20 à 25 minutes, les séances s’enchainent le long de la journée et installent les auditeurs dans une bulle d’intimité, un environnement sonore immersif.

Chaque séance se conclut par un temps interactif d’échange et de contribution du public pour créer une réalisation artistique collaborative.

Florence Meier, Serge Sana

2023-07-31T17:00:00+02:00 – 2023-07-31T21:00:00+02:00

