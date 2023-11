Sortir et rêver ! Comme aux sports d’hiver… mais sans neige – Sortie nature Quartier Port-Boyer Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sortir et rêver ! Comme aux sports d'hiver… mais sans neige – Sortie nature Quartier Port-Boyer Nantes, 26 novembre 2023, Nantes. 2023-11-26

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : non 5 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Cette sortie décalée et insolite nous plongera dans le monde de la montagne… Prenez votre bonnet, votre salopette, vos bottes et votre luge. Nous allons dévaler des pentes, construire des bonhommes, boire du chocolat chaud et faire des batailles. Ça vous perturbe qu'il n'y ait pas de neige ? Mais il y a des feuilles mortes ! Tout public, à partir de 4 ans Durée : 2h Balade proposée par « Entourée par la nature » Quartier Port-Boyer Nantes

