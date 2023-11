ARTMOUVOIR : peinture Quartier PICARDIERE – Saint-Jean-de-Braye Toulouse, 3 janvier 2024, Toulouse.

ARTMOUVOIR : peinture 3 – 5 janvier 2024 Quartier PICARDIERE – Saint-Jean-de-Braye 220

Artmouvoir revient en 2024 !

Cycle de 3 sessions d’eveil aux arts visuels par la peinture, pour enfants de 6 à 10 ans, adapté pour les enfants avec

#hypersensibilite, #HPI, #TDAH et/ou #Dys

Favorise les fonctions executives et les compétences psychosociales telles que la concentration et la sympathie par le plaisir sensorimoteur et l’effet du petit groupe (max. 6 enfants)

Animé par Pauline GALLON, diplômée des Beaux arts & art-thérapeutes, formée à l’accueil de mineurs (BAFD). https://artherapie-orleans.com/

Modalité : Le cycle est à suivre dans son intégralité. Conçu dans une démarche progressive, il comprend un goûter chaque après-midi et un vernissage le dernier jour où les parents seront conviés. Les enfants pourront repartir avec 3 à 6 oeuvres.

Réservez-vite une place pour votre enfant !

my.weezevent.com/artmouvoir

Quartier PICARDIERE – Saint-Jean-de-Braye 29 RUE DES BOULEAUX Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/artmouvoir »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631556084 »}] [{« link »: « https://artherapie-orleans.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T15:00:00+01:00 – 2024-01-03T17:30:00+01:00

2024-01-05T15:00:00+01:00 – 2024-01-05T17:30:00+01:00

Stage peinture Peinture

Pauline Gallon