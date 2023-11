Initiation à la self défense Quartier pasteur Boussac, 2 décembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Initiation à la self défense, venez découvrir la self défense à travers des exercices ludiques. Pas besoin d’être sportif, ouvert à tous à partir de 12 ans.

Limités à 15 personnes. Sur réservation..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

Quartier pasteur Salle des associations

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Introduction to self-defense, come and discover self-defense through fun exercises. No need to be athletic, open to all aged 12 and over.

Limited to 15 participants. Reservations required.

Ven a descubrir la defensa personal a través de divertidos ejercicios. No hace falta ser deportista, está abierto a todos a partir de 12 años.

Cupo limitado a 15 personas. Imprescindible reservar.

Einführung in die Selbstverteidigung, entdecken Sie die Selbstverteidigung durch spielerische Übungen. Sie müssen nicht sportlich sein, offen für alle ab 12 Jahren.

Begrenzt auf 15 Personen. Nach vorheriger Anmeldung.

