Highline – traversée du chantier du Parc du Lac Quartier Parc du Lac, 13 mai 2023, Voisins-le-Bretonneux. Highline – traversée du chantier du Parc du Lac Samedi 13 mai, 14h00 Quartier Parc du Lac Entrée libre Une démonstration unique de highline avec Luca Giovanni Moreira, recordman mondial de la plus longue traversée de longline en 2021.

Il s’élancera sur une ligne tendue entre 2 grues à plus de 40 mètres de haut sur une longueur de 110m

Il assurea 2 shows à 14h30 et à 16h.

A cette occasion, de 14h à 18h, l’association Parislack sera présente pour vous faire essayer la slackline, une pratique proche du funambulisme qui consiste à évoluer en équilibre sur une sangle.

Cette animation est proposée pour faire découvrir aux habitants de SQY le nouveau écoquartier « Parc du Lac » de Voisins-le-Bretonneux.

Rendez-vous à l'angle de la route de Trappes et de l'avenue de la Pyramide Voisins-le-Bretonneux, stationnement sur le parking du Centre sportif Les Pyramides.

