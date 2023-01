Atelier couture Quartier Ordener Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Atelier couture Quartier Ordener, 21 janvier 2023, Senlis. Atelier couture Samedi 21 janvier, 14h00 Quartier Ordener

Gratuit pour les adhérents ; sinon adhésion libre à partir de 1 euro

Tabliers & bandanas Quartier Ordener 6-8 rue des jardiniers 60300 Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Venez fabriquer les 12 tabliers et bandanas pour les futurs ateliers de cuisine participative du Tiers Lieu (bâtiment 10 au fond à droite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T14:00:00+01:00

2023-01-21T16:00:00+01:00 Collectif senlisien en transition

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Quartier Ordener Adresse 6-8 rue des jardiniers 60300 Ville Senlis lieuville Quartier Ordener Senlis Departement Oise

Quartier Ordener Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Atelier couture Quartier Ordener 2023-01-21 was last modified: by Atelier couture Quartier Ordener Quartier Ordener 21 janvier 2023 Quartier Ordener Senlis Senlis

Senlis Oise