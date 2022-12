Fabrication d’une enceinte audio passive Quartier Ordener Senlis Catégories d’évènement: Oise

Fabrication d’une enceinte audio passive Quartier Ordener, 17 décembre 2022, Senlis. Fabrication d’une enceinte audio passive Samedi 17 décembre, 09h30, 13h30 Quartier Ordener

11 ans minimum (ou accompagné d’un adulte). Durée: 2 à 3h. Participation: 15€. Inscription obligatoire sur lafabaobjets@gmail.com

Fabrication étape par étape d’une enceinte audio passive, cadeau de Noël original et écolo :-) Quartier Ordener 6-8 rue des jardiniers 60300 Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://fb.watch/hqVX9YzD5R/ »}] Venez fabriquer votre propre enceinte audio passive!

Conception sur ordinateur, fraiseuse numérique, assemblage/collage et personnalisation grâce à la gravure laser: quel plaisir de repartir avec son enceinte faite soi-même.

Vidéo de présentation à cette adresse: https://fb.watch/hqVX9YzD5R/

Rejoignez-nous le Samedi 17 Décembre au Labio, quartier Ordener de Senlis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T09:30:00+01:00

2022-12-17T18:30:00+01:00

