REPARE CAFE Quartier Ordener, 25 novembre 2022, Senlis. REPARE CAFE Vendredi 25 novembre, 17h00 Quartier Ordener

Adhésion à l’association, montant libre à partir de 1 €

Atelier de réparation collaboratif du tiers lieu Quartier Ordener 6-8 rue des jardiniers 60300 Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Venez réparer votre petit électro-ménager, vos vêtements ou votre vélo.

Atelier entre amateurs et passionnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T17:00:00+01:00

2022-11-25T20:00:00+01:00

