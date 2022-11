Initiation à l’impression 3D Quartier Ordener Senlis Catégories d’évènement: Oise

Initiation à l’impression 3D Quartier Ordener, 19 novembre 2022, Senlis. Initiation à l’impression 3D Samedi 19 novembre, 14h00 Quartier Ordener

Adhésion à l’association ; montant libre, à partir de 1 euro

Atelier proposé par le collectif senlisien en transition Quartier Ordener 6-8 rue des jardiniers 60300 Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Vous êtes curieux de découvrir l’impression 3D ?

Vous avez une pièce manquante ou cassée à ré-imprimer ?

Cet événement est pour vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-19T17:00:00+01:00

