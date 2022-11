Venez vous informer et vous former aux imprimantes 3D Quartier Ordener Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Venez vous informer et vous former aux imprimantes 3D Quartier Ordener, 19 novembre 2022, Senlis. Venez vous informer et vous former aux imprimantes 3D Samedi 19 novembre, 14h00 Quartier Ordener

inscription libre à l’association avec un minimum de 1€ (nécessaire pour l’assurance)

Une première présentation des technologies, des matériels, des logiciels avant des formations à venir Quartier Ordener 6-8 rue des jardiniers 60300 Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 1ère initiation aux imprimante 3D, ce que c’est, les technologies, les étapes de conception, de préparation et d’impression et les logiciels. Une initiation qui sera suivi par des formations aux différentes étapes précitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-19T17:00:00+01:00 formation/information aux imprimantes 3D

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Quartier Ordener Adresse 6-8 rue des jardiniers 60300 Ville Senlis Age minimum 12 Age maximum 75 lieuville Quartier Ordener Senlis Departement Oise

Quartier Ordener Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Venez vous informer et vous former aux imprimantes 3D Quartier Ordener 2022-11-19 was last modified: by Venez vous informer et vous former aux imprimantes 3D Quartier Ordener Quartier Ordener 19 novembre 2022 Quartier Ordener Senlis Senlis

Senlis Oise