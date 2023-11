REPAS DES AINES 2024 Quartier Ordener – Manège Senlis, 13 janvier 2024, Senlis.

REPAS DES AINES 2024 Samedi 13 janvier 2024, 12h00 Quartier Ordener – Manège Entrée libre

Comme chaque année un repas convivial est proposé aux Séniors de la commune de 65 ans et plus pour célébrer la nouvelle année. Les participants peuvent venir au repas accompagnés de leur conjoint, quel que soit son âge.

Roberto Milesi et son orchestre seront présents afin de rythmer cette journée.

Quartier Ordener – Manège 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France http://www.ville-senlis.fr/Manege [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 00 72 »}, {« type »: « email », « value »: « terrade.l@ville-senlis.fr »}] Salle d’évènements de la Ville de Senlis, située au cœur du quartier Ordener.

Deux parkings publics gratuits : 6-8 rue des Jardiniers – Rue Saint-Lazare

+ d’infos sur la salle : www.ville-senlis.fr/Manege

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T12:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

2024-01-13T12:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

Séniors Repas