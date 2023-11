Festival « Senlis mène la danse » Quartier Ordener – Manège Senlis, 24 novembre 2023, Senlis.

Festival « Senlis mène la danse » 24 – 26 novembre Quartier Ordener – Manège scène ouverte gratuite avec réservation, stages et spectacles payants

Temps fort de la saison culturelle, le festival « Senlis mène la danse » a pour but de sensibiliser le public à la danse classique, contemporaine, jazz et de caractère via des spectacles pluridisciplinaires et des cours dispensés par des danseurs professionnels pour les apprentis danseurs de tous niveaux.

• Une scène ouverte aux danseurs amateurs de Senlis en ouverture du festival au Manège Ordener.

• Un temps de stage sur deux jours, avec des enseignants professionnels qualifiés (danseurs et professeurs de l’Opéra de Paris, danseurs contemporains, chorégraphes…) au gymanse Anne de Kiev et à la salle de l’Obélisque.

• Un temps de spectacles professionnels, le samedi soir et le dimanche en fin d’après-midi, lors desquels les danseurs qui ont prodigué le stage montent sur scène ou produisent leur compagnie au Manège Ordener.

N’hésitez pas à vous renseigner pour vos réservations au 06.30.44.07.24 ou par mail reservation.culture@ville.fr à partir du 6 novembre.

Retrouvez les horaires et tarifs sur : https://www.ville-senlis.fr/SMLD-2023

Quartier Ordener – Manège 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Salle d'évènements de la Ville de Senlis, située au cœur du quartier Ordener.

Deux parkings publics gratuits : 6-8 rue des Jardiniers – Rue Saint-Lazare

+ d’infos sur la salle : www.ville-senlis.fr/Manege

