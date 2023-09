7ème journée biodiversité de l’Oise Quartier Ordener – Manège Senlis, 21 octobre 2023, Senlis.

La « 7ème Journée Biodiversité de l’Oise »

La « Journée Biodiversité de l’Oise » organisée à Senlis au sein du Quartier Ordener par le CPIE des Pays de l’Oise et un groupe d’associations partenaires, avec l’aide de plusieurs partenaires institutionnels (ville de Senlis, CCSSO, CEEBIOS, CD60, DREAL, CR HdF, etc.) se veut être un évènementiel complet visant à une meilleure connaissance de la biodiversité par le plus grand nombre et à l’éducation – sensibilisation en faveur de la préservation de la nature. Nous proposons cette journée pour le grand public, des spécialistes (scientifiques, naturalistes), élus et techniciens un programme complet d’animations comprenant : des expositions, des stands, des ateliers sur la nature, des outils pédagogiques et des rencontres scientifiques.

Rendez-vous : de 14h à 18h le samedi

Tarif : gratuit.

Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou l.baliteau@cpie60.fr

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Ville de Senlis, le CEEBIOS, le Conseil départemental de l’Oise, la DREAL, le Conseil régional des Hauts-de-France, et bien d’autres encore.

Quartier Ordener – Manège 6-8 Rue des Jardiniers 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Salle d'évènements de la Ville de Senlis, située au cœur du quartier Ordener.

Deux parkings publics gratuits : 6-8 rue des Jardiniers – Rue Saint-Lazare

Deux parkings publics gratuits : 6-8 rue des Jardiniers – Rue Saint-Lazare

+ d’infos sur la salle : www.ville-senlis.fr/Manege

