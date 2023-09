5ème Salon de l’autonomie Quartier Ordener – Manège Senlis, 30 septembre 2023, Senlis.

5ème Salon de l’autonomie Samedi 30 septembre, 13h30 Quartier Ordener – Manège Entrée libre. (Pour les ateliers gym douce, une inscription au préalable est souhaitée au 03.44.32.00.72 avant le 22 septembre – Ateliers à 14h/15h/16h)

Pour cette 5ème édition du Salon de l’autonomie, la Ville de Senlis et ses partenaires proposeront différents stands d’information, des ateliers à destination des seniors et de leurs proches aidants.

Lors de cet apres-midi, notamment des ateliers découvertes gym douce, des tests auditifs, des informations sur l’évolution des réseaux de télécommunication et de leurs usages seront proposés.

Les intervenants du territoire proposant des services dans le cadre du maintien à domicile, des mutuelles, de l’ouverture des droits, de la prévention de la perte d’autonomie, des hébergements seront également présents.

Quartier Ordener – Manège 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France http://www.ville-senlis.fr/Manege [{« type »: « phone », « value »: « 03.44.32.00.72 »}] Salle d’évènements de la Ville de Senlis, située au cœur du quartier Ordener.

Deux parkings publics gratuits : 6-8 rue des Jardiniers – Rue Saint-Lazare

+ d’infos sur la salle : www.ville-senlis.fr/Manege

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T13:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

2023-09-30T13:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

seniors maintien à domicile