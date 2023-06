Gala de danse Quartier Ordener – Manège Senlis, 28 juin 2023, Senlis.

Gala de danse 28 et 29 juin Quartier Ordener – Manège réservation obligatoire

Les élèves danseurs enfants et adultes du conservatoire vous invitent à leur gala de fin d’année, le mercredi 28 juin à 19h et le jeudi 29 à 20h.

Une restitution technique et des chorégraphies jazz et contemporaine sur le thème de l’eau vous seront présentées.

Réservation pour le public extérieur à partir du 12 juin.

Places à retirer au secrétariat du conservatoire.

Quartier Ordener – Manège 6-8 Rue des Jardiniers 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « conservatoire@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.60.95.09 »}] Salle d’évènements de la Ville de Senlis, située au cœur du quartier Ordener.

Deux parkings publics gratuits : 6-8 rue des Jardiniers – Rue Saint-Lazare

+ d’infos sur la salle : www.ville-senlis.fr/Manege

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T19:00:00+02:00 – 2023-06-28T20:30:00+02:00

2023-06-29T20:00:00+02:00 – 2023-06-29T21:30:00+02:00