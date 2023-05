Recyclage Party Quartier Ordener – Manège Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Recyclage Party Quartier Ordener – Manège, 28 avril 2023, Senlis. Recyclage Party Vendredi 28 avril, 14h30 Quartier Ordener – Manège Entré libre et gratuite Clésence organis une Recyclage Party !

Au programme atelier éco-citoyenneté, atelier transition écologique et Food Truck anti-gaspi !

Venez vous renseigner sur un sujet qui rythme notre quotidien, vendredi 28 avril de 14h30 à 17h30 au Manège Ordener. Quartier Ordener – Manège 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France http://www.ville-senlis.fr/Manege Salle d’évènements de la Ville de Senlis, située au cœur du quartier Ordener. Deux parkings publics gratuits : 6-8 rue des Jardiniers – Rue Saint-Lazare + d’infos sur la salle : www.ville-senlis.fr/Manege Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

