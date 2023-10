Concert de Printemps de l’Harmonie de Senlis Quartier Ordener – Manège Senlis, 8 avril 2023, Senlis.

Concert de Printemps de l’Harmonie de Senlis Samedi 8 avril, 20h00 Quartier Ordener – Manège Gratuit, Réservation fortement recommandée au 03 44 60 95 09 ou conservatoire@ville-senlis.fr

Comme chaque année, l’orchestre d’harmonie du Conservatoire Municipal, sous la direction de Thierry Grimont, vous invite à partager de belles pages d’un répertoire musical éclectique, vous faisant voyager à travers les âges, les pays, les montagnes et les plaines, avec quelques surprises !

En première partie, l’orchestre à cordes et l’orchestre junior interprèteront quelques pièces également très variées.

N’hésitez pas à réserver !

Venez nombreux !

Deux parkings sont à votre disposition au 6-8 rue des Jardiniers, et rue Saint-Lazare.

Quartier Ordener – Manège 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France http://www.ville-senlis.fr/Manege [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 60 95 09 »}, {« type »: « email », « value »: « conservatoire@ville-senlis.fr »}] Salle d’évènements de la Ville de Senlis, située au cœur du quartier Ordener.

Deux parkings publics gratuits : 6-8 rue des Jardiniers – Rue Saint-Lazare

+ d’infos sur la salle : www.ville-senlis.fr/Manege

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T20:00:00+02:00 – 2023-04-08T22:00:00+02:00

Concert Harmonie