Cet évènement est passé Senlis Mène la Danse Quartier Ordener – Manège Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Senlis Mène la Danse Quartier Ordener – Manège Senlis, 25 novembre 2022, Senlis. Senlis Mène la Danse 25 – 27 novembre 2022 Quartier Ordener – Manège Quartier Ordener – Manège 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France http://www.ville-senlis.fr/Manege Salle d’évènements de la Ville de Senlis, située au cœur du quartier Ordener.

Deux parkings publics gratuits : 6-8 rue des Jardiniers – Rue Saint-Lazare

+ d’infos sur la salle : www.ville-senlis.fr/Manege Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T19:00:00+01:00 – 2022-11-25T20:00:00+01:00

2022-11-27T18:30:00+01:00 – 2022-11-27T20:00:00+01:00 Danse Festival Ville de Senlis Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Quartier Ordener - Manège Adresse 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Quartier Ordener - Manège Senlis latitude longitude 49.199682;2.580176

Quartier Ordener - Manège Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/