Initiation à l’imprimante 3D avec le Labio Quartier Ordener – Bâtiment 6 Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Initiation à l’imprimante 3D avec le Labio Quartier Ordener – Bâtiment 6, 12 mai 2023, Senlis. Initiation à l’imprimante 3D avec le Labio Vendredi 12 mai, 20h00 Quartier Ordener – Bâtiment 6 inscription par téléphone obligatoire (06 25 59 06 71), atelier gratuit Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’imprimante 3D sans jamais oser le demander ! Quartier Ordener – Bâtiment 6 Rue jardiniers à Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 59 06 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:00:00+02:00 – 2023-05-12T22:00:00+02:00

2023-05-12T20:00:00+02:00 – 2023-05-12T22:00:00+02:00 Impression 3D Partage de savoir Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Quartier Ordener - Bâtiment 6 Adresse Rue jardiniers à Senlis Ville Senlis Departement Oise Age min 7 Age max 77 Lieu Ville Quartier Ordener - Bâtiment 6 Senlis

Quartier Ordener - Bâtiment 6 Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Initiation à l’imprimante 3D avec le Labio Quartier Ordener – Bâtiment 6 2023-05-12 was last modified: by Initiation à l’imprimante 3D avec le Labio Quartier Ordener – Bâtiment 6 Quartier Ordener - Bâtiment 6 12 mai 2023 Quartier ordener batiment 6 Senlis Senlis

Senlis Oise