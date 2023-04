Afterwork Entreprises sur la thématique du développement durable Quartier ordener batiment 6, 12 avril 2023, Senlis.

Afterwork Entreprises sur la thématique du développement durable Mercredi 12 avril, 18h00 Quartier ordener batiment 6 Entrée libre et gratuite mais inscription obligatoire

Nous vous proposons d’échanger lors de notre prochain AFTERWORK ce mercredi 12 avril 18h30 sur #senlis (accueil dès 18h)

Au programme :

⪢ Le contexte et les enjeux d’une démarche RSE présentés par Ludivine HARDY, Consultante RSE

⪢ Retour d’expérience de Karine MOREIGNEAUX-COUDOURNAC, Directrice RSE de Smart Wood : mise en oeuvre concrète, bonnes pratiques, ROI

⪢ La coopération territoriale comme accélérateur de transition pour les entreprises, tour d’horizon des projets de territoire recensés par Marie Vives Bricout, Intelligence collective & Coopération à Senlis

⪢ Projet d’Ecologie Industriel Territorial (EIT) et accompagnement démarche RSE par la CCI de l’Oise

⪢ Présentation du Tiers Lieu de Senlis par Coline Lepachelet

⪢ Avancement projet transition énergétique PACTE et Conclusion par Patrick HEURTAUX

Ces échanges se poursuivront autour dun d’un (produits bio / ou production locale, tartes « maison »…). Nous aurons également une dégustation-vente des miels de M comme Miel et des bieres de la Brasserie de Senlis.

La participation est GRATUITE mais l’inscription OBLIGATOIRE via lien Hello Asso

https://www.helloasso.com/associations/sud-oise-entreprises/evenements/inscription-afterwork-soe-12-avril-2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T18:00:00+02:00 – 2023-04-12T21:30:00+02:00

Afterwork Rse