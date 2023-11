Répare-café Quartier Ordener – Bâtiment 10 Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Répare-café Quartier Ordener – Bâtiment 10 Senlis, 10 février 2024, Senlis. Répare-café Samedi 10 février 2024, 09h30 Quartier Ordener – Bâtiment 10 Don libre, sur place, dans la boîte à merci Venez avec vos objets à réparer et essayez de leur donner une seconde vie grâce à l’aide de nos bénévoles. Quartier Ordener – Bâtiment 10 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 59 06 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T09:30:00+01:00 – 2024-02-10T12:00:00+01:00

anti gaspi Réparation

