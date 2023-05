Atelier de cuisine participative Quartier Ordener – Bâtiment 10 Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Atelier de cuisine participative Quartier Ordener – Bâtiment 10, 5 mai 2023, Senlis. Atelier de cuisine participative Vendredi 5 mai, 09h30 Quartier Ordener – Bâtiment 10 Gratuit pour les adhérents au Tiers Lieu, participation libre pour les autres Proposition d’atelier de cuisine participative ayant pour but de limiter le gaspillage alimentaire. Vous pourrez ainsi cuisiner les invendus collectés auprès de nos partenaires. A l’issue de cet atelier, les participants peuvent prendre part au déjeuner partagé (voir dans l’agenda « déjeuner partagé ») Quartier Ordener – Bâtiment 10 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 59 06 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

