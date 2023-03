Chantier participatif Quartier Ordener Batiment 10 Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Chantier participatif Quartier Ordener Batiment 10, 16 avril 2023, Senlis. Chantier participatif Dimanche 16 avril, 09h00 Quartier Ordener Batiment 10 Entrée libre Venez aider les membres du Tiers Lieu à aménager ce lieu voué à accueillir un plus nombre dans un esprit de partage. Vous participerez au lancement d’un projet à impacts positifs pour la planète et les humains. Quartier Ordener Batiment 10 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://youtu.be/SU_FZLB-rwQ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625590671 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T09:00:00+02:00 – 2023-04-16T12:00:00+02:00

