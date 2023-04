Atelier de fabrication d’une lampe solaire écologique Quartier Ordener – Batiment 10, 15 avril 2023, Senlis.

Atelier de fabrication d’une lampe solaire écologique Samedi 15 avril, 14h00 Quartier Ordener – Batiment 10 A partir de 11 ans (ou accompagné d’un adulte) Participation: ~25€ + inscription à l’association LABIO (à partir d’1€) Durée prévue: ~3 h Lieu: Senlis, Quartier Ordener, bâtiment 10 Nombres de places limitées

Venez fabriquer votre lampe solaire écolo!

Créer à partir d’une bouteille d’eau, et intégrant panneau solaire et recharge USB, cette lampe éclairera vos soirées printanières!

Thermoformage de la bouteille d’eau

Soudure/câblage de l’électronique

Assemblage final

… et surtout un bon moment partagé ensemble :-)

Plus de photos et détails du montage sur:

https://youtu.be/ZUsHFKoCfa0

Nombre de places limitées, inscriptions obligatoires sur: https://forms.gle/c6MNwXaMXfUSFnf2A

Plus d’information sur lafabaobjets@gmail.com

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T17:00:00+02:00

fabrication DIY