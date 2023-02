Atelier de fabrication d’un tampon encreur personnalisé Quartier Ordener Batiment 10 Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Atelier de fabrication d’un tampon encreur personnalisé Quartier Ordener Batiment 10, 25 février 2023, Senlis. Atelier de fabrication d’un tampon encreur personnalisé Samedi 25 février, 14h00, 16h00 Quartier Ordener Batiment 10

A partir de 11 ans (ou accompagné d’un adulte) Participation: 5€ + inscription à l’association LABIO (à partir d’1€) Durée prévue: 1 à 2 h Lieu: Senlis, Quartier Ordener, bâtiment 10 Nombres de places limitées

Venez fabriquer votre tampon encreur personnalisé! Votre surnom, votre logo, une image humoristique,… vous pouvez fabriquer le tampon que vous désirez! Quartier Ordener Batiment 10 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://forms.gle/8vA4HZJuwyi2YPgd9 »}, {« link »: « mailto:lafabaobjets@gmail.com »}] Venez fabriquer votre tampon encreur personnalisé! Préparation de l’image sur ordinateur

Gravure de l’image sur le tampon

Découpe du support en bois

… et tamponnage intempestif pour validation du résultat :-) Votre surnom, votre logo, une image humoristique, la signature de votre père pour éviter de faire signer les mauvaises notes,… vous pouvez préparer ce que vous voulez!

Nombre de places limitées, inscriptions obligatoires sur: https://forms.gle/8vA4HZJuwyi2YPgd9

Plus d’information sur lafabaobjets@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T14:00:00+01:00

2023-02-25T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Quartier Ordener Batiment 10 Adresse 6-8 rue des jardiniers, 60300 Senlis Ville Senlis Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Quartier Ordener Batiment 10 Senlis Departement Oise

Quartier Ordener Batiment 10 Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Atelier de fabrication d’un tampon encreur personnalisé Quartier Ordener Batiment 10 2023-02-25 was last modified: by Atelier de fabrication d’un tampon encreur personnalisé Quartier Ordener Batiment 10 Quartier Ordener Batiment 10 25 février 2023 Quartier Ordener Batiment 10 Senlis Senlis

Senlis Oise