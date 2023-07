Découvrez en circuit-découverte un patrimoine ancien Quartier Neudorf Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Découvrez en circuit-découverte un patrimoine ancien 16 et 17 septembre Quartier Neudorf Gratuit. Entrée libre. Pour les 2 circuits : RDV place du Marché à Neudorf près du plan du quartier à 10h00. Venir en vélo le samedi.

Participez à un circuit-découverte de Neudorf pour en apprendre plus sur son patrimoine. Proposé par les résidents et amis de Neudorg (ARAN), le circuit peut se faire, le samedi, à vélo et le dimanche à pied.

Quartier Neudorf Place du Marché, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Le quartier Neudorf, situé dans le faubourg sud de Strasbourg, s’étend de l’aire intra-muros de la ville à la voie ferrée Strasbourg-Kehl. Ce n’est qu’au lendemain de l’annexion de 1871 que se dessinèrent ses grandes lignes actuelles et que s’installèrent, à côté d’immeubles privés et de bâtiments publics, des usines et fabriques. Le quartier présente de nombreux exemples des courants architecturaux de la fin du XIXe et du début du XXe siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

Autour de la place du marché à Neudorf dans les années 80, photo Jacques Provot ©ARAN.