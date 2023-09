Régataïades internationales de Nantes Quartier Nantes Erdre Nantes, 7 octobre 2023, Nantes.

2023-10-07

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : non

L’Université Nantes Aviron vous accueille sur l’Erdre les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2023 pour un week-end de régate sur l’Erdre. Cette année, l’événement est ouvert aux équipages universitaires, seniors et masters en 8 ou en 4, et en yolettes pour les équipages débutants (qui courront la tête de rivière sur 2 000 m). Samedi 7 octobre 2023 – de 14h à 17h : Bassin La Beaujoire, tête de rivière sur 4 000 m et 2 000 m (yolettes)Dimanche 8 octobre 2023 – de 10h30 à 17h : Bassin Pont de la Motte Rouge, sprint 500 m sur 3 lignes d’eau (départs tenus) Retrouvez le programme complet sur univ-nantes-aviron.fr

Quartier Nantes Erdre Nantes Erdre Nantes 44300