MOULINS DIMANCHE #3 Quartier Moulins Lille, 24 septembre 2023, Lille.

Trapèze volant

Le CRAC de Lomme

de 11h à 14h (en continu) Jardin des Olieux

Expérimentez le trapèze volant et prenez votre envol !

Blindwalk

Un loup pour l’Homme

à 11h départ du Jardin des Olieux

à 14h départ du Prato

1h | dès 6 ans

sur réservation

CONFIANCE [k .fjãs] n. f.

Développer la confiance en soi et l’autre, jouer avec ses peurs, les déjouer. Participez à cette expérience sensorielle, yeux ouverts, yeux fermés avec des artistes de la compagnie Un loup pour l’Homme.

La tête en confiote

Tite

à 15h | 50 min | dès 5 ans

Place du Carnaval

Rencontre entre une clown-fildefériste et une MAC CSLM…

Mirabelle est une femme aux allures du plus rustre des paysans. Elle crache parfois mais comme tous, elle cherche l’amour, la beauté et pourquoi pas l’argent. Elle est là, contente d’être avec nous, pour nous faire son grand numéro de fil. Nous séduire et nous raconter ses aventures avec la Machine À Confection- ner la Confiture Sans Les Mains. Ses aven- tures… elle aimerait les faire durer car la soli- tude la guette. D’ailleurs, quand on sera tous partis, elle se retrouvera encore toute seule…

Renverse

Les filles du renard pâle

à 16h30 | 30 min | tout public

devant le Prato

Elle grimpe à la verticale pour pouvoir évoluer, là-haut, sur cette ligne horizontale.

4,5 mètres de vide sous ses pieds. Elle avance, en équilibre sur ce fil, mais se retrouve aussi- tôt tête en bas, à la renverse… Les musiciens à paillettes jouent avec elle, ou… se jouent d’elle ? L’équilibre doit s’apprivoiser.

Et poursuivez avec

Cuivre et Caoutchouc

Cie des cieux galvanisés

à 17h30 | 40 min | tout public

dans le cadre du Dimanche en famille du Cirque du Bout du Monde

en partenariat avec Le Cirque du Bout du Monde et le CRAC de Lomme

