L’Aile du Radeau – Station Moulins Quartier Moulins à Lille Lille, 22 juin 2019, Lille.

L’Aile du Radeau – Station Moulins 22 et 23 juin 2019 Quartier Moulins à Lille GRATUIT

Les trois compères moulinois se retrouvent en juin et profitent de la saison Eldorado, ou plutôt Aile du radeau, pour proposer des rendez-vous musicaux et circassiens dans le quartier de Moulins.

SAMEDI 22 JUIN

. de 16h30 à 19h30 à la Maison Folie Moulins Collectif Protocole & CRAC de Lomme « Ne pas toucher »

Passez au jardin pour découvrir cette installation vivante, composée des corps des circassiens du CRAC de Lomme et du collectif Protocole, qui se visite comme un musée parfois guidé + 18h45 visite guidée par les artistes

. 19h30 au Prato… Pôt offert

. dès 20h… Collectif Protocole « One Shot »

L’énergie conjuguée de 5 jongleurs, qui improviseront en fonction de leur lieu d’expérimentation.

. 20h45 à la Maison Folie Moulins Concert par le Collectif Protocole pour clôturer la journée !

DIMANCHE 23 JUIN

Ne manquez pas la version rue de L’Aile du Radeau, ni l’après-midi musique et fête à la Compagnie du Tire-Laine à l’occasion de la braderie du quartier Moulins !

. de 9h à 12h à Tire-Laine… Masterclass ouverte à tous instruments, tout niveau, tout public

(Suivie d’une auberge espagnole pour les participants)

. 12h et 15h au Square résidence Trévise

Profitez de la braderie de Moulins pour en prendre plein les yeux et les oreilles avec les artistes du Prato et la Cie du Tire-Laine

. 16h à Tire-Laine Goûter conté

. 16h30 RDV devant le Prato « L’Aile du Radeau (Don Quichotte à la dérive…) » (version rue / création Prato)

Un Don Quichotte à la sauce Gilles Defacque, ça donne un spectacle burlesque et rêveur, avec comédiens, circassiens et musicien. La poésie et l’improvisation ne sont jamais loin. En route…

. de 16h30 à 19h à Tire-Laine animations musicales

. de 19h30 à 21h30 à Tire-Laine « Bal Tabaco & Ron »

Un bal au son des musiques populaires d’Amérique Centrale et du Sud : Cumbia, Nortena mexicaine, Salsa, Merengue, Boléro et bien plus encore…

Quartier Moulins à Lille Lille Lille 59034 Lille Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-22T16:30:00+02:00 – 2019-06-22T21:00:00+02:00

2019-06-23T16:30:00+02:00 – 2019-06-23T21:00:00+02:00